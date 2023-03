Stangata per Neymar | stagione finita per il brasiliano | «Deve operarsi alla caviglia»

(Di lunedì 6 marzo 2023) Sifermare, costretto adestra e rispettare lo stop che i medici stimano in almeno tre mesi. Per l’attaccante del Paris Saint-Germain laè praticamente. Già nei giorni scorsi aveva confermato di non essere in condizioni per scendere in campo contro il Bayern Monaco, per il ritorno degli ottavi di Champions League. Il Psg in un comunicato ha spiegato cheaveva avuto «diversi episodi di instabilitàdestra negli ultimi anni. Dopo l’ultima distorsione il 20 febbraio, lo staff medico del Psg ha consigliato un’operazione di riparazione ai legamenti, per evitare un grosso rischio di recidiva. Tutti gli esperti consulti – aggiunge la società – hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leonard92571642 : RT @Giusepp18185978: L'Ue ha in mente una trappola contro il Governo quindi, contro noi. Se non passa la stangata sui balneari voluta da lo… - Giusepp18185978 : L'Ue ha in mente una trappola contro il Governo quindi, contro noi. Se non passa la stangata sui balneari voluta da… - Hussegnur : @LaStampa Accipicchia, arrivano con le idee chiare, spero che prendano una stangata sui denti e siano costretti a t… - cgcronos : “Mutui, ecco come aumenteranno le rate”. L’Ue dà il via libera all’ennesima stangata per le famiglie - lecodelsud : Altra batosta per decine di migliaia di famiglie che hanno contratto un #mutuo a tasso variabile per comprare casa:… -

Già nei giorni scorsi aveva confermato di non essere in condizioniscendere in campo contro il Bayern Monaco ,il ritorno degli ottavi di Champions League . Il Psg in un comunicato ha ...leggi anche Inflazione, nuovaal supermercato. Perché in Italia i prezzi rimangono alti: "... potrebbe salire di molto e ci sarebbero meno soldila spesa pubblica. Non solo: Il ruolo delle ...Bollette, con la fine degli sconti in arrivo laSenza gli aiuti pubblici, calcola Staffetta Quotidiana, le bollette del gas di febbraio sarebbero salite di un 30% a 1,3 eurometri cubi ...

Stangata per Neymar, stagione finita per il brasiliano: «Deve ... Open

Meglio rinegoziare o surrogare il mutuo di fronte alla nuova stangata in arrivo sui tassi Rispetto a un anno fa la rata può essere arrivata a costare quasi 200 euro in più ...Analizzando i dati di Euribor sono previsti ulteriori aumenti, almeno altri 80 euro di rincaro al mese Non è un periodo semplice per chi deve sottoscrivere un mutuo. A dicembre scorso i fondi elargiti ...