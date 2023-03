Stagione finita per Neymar | la nota del PSG

(Di lunedì 6 marzo 2023) Pessime notizie perJr: il calciatore brasiliano non giocherà per il resto della. A comunicarlo è stato il PSG con un comunicato diffuso oggi, col quale ha informato il mondo intero chedovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico alla caviglia destra per evitare una ricaduta.starà fuori per circa 3-4 mesi e, salvo sorprese, non tornerà ufficialmente in campo fino ad agosto. Ladel club “Dopo l’ultima distorsione, subita il 20 febbraio, l’equipe medica del PSG ha consigliato un’operazione di riparazione ai legamenti per evitare un maggior rischio di recidiva. Tutti gli esperti consultati al riguardo hanno confermato la necessità di un’operazione“, ha riferito il Psg. “Tornerò più forte“, ha scritto sui social il brasiliano una voltal’entità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? L'infortunio di Neymar è grave: stagione già finita ? ? - FicarraePicone : L’attesa è finita. Da OGGI su #Netflix la seconda stagione di #Incastrati ?? - GoalItalia : Scontro con Mourinho, Serra rischia il deferimento: la sua stagione potrebbe essere finita ?? - deliux9 : @fas1013 Peccato che la stagione non è finita. E ripeto ha 36 anni. Questo è oggettivo basta cercare su Wikipedia. - omarsstan_ : RT @comprooro_: quelli che dicono che la storyline di carmine non ha più senso nella s3 si rendono conto che questo cristiano ha sofferto d… -

...film e serie TV in arrivo su Amazon Prime Video a marzo 2023 La lista naturalmente non è, ci ...notte da leoni III - 31 marzo Altre serie TV e show The Goldbergs - dalla prima all'ottava...La gara inaugurale della2023 èin modo speculare rispetto a quella dello scorso anno, quando a conquistare una doppietta fu la scuderia del Cavallino Rampante, e Max Verstappen ...Altro problema fisico per Neymar . Caviglia k.o. egiàper il brasiliano. Una tegola molto importante per il Psg ma non una novità totale dato che dal momento del suo arrivo ad oggi, O'Ney ha saltato per infortunio la metà delle gare ...

Psg, Neymar shock: stagione finita, dovrà operarsi Tuttosport

Portoghese classe 2000 si è distinto durante tutta la stagione per le sue ottime prestazioni. Uno dei nomi su cui Marotta aveva messo gli occhi è quello di Tiago Djalo, attualmente in forza al Lille.La stagione sciistica è quasi finita e si avvicina la riapertura della funivia del Monte Moro. Il secondo tronco della funivia è stato oggetto di una revisione e in questi giorni dovrebbero esserci i ...