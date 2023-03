Squalifica in arrivo per Edoardo Donnamaria? Frasi gravissime e web in subbuglio

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 6 marzo 2023) Tempi duri peral Grande Fratello Vip 7. Dopo le ultime puntate molto pesanti per il vippone tra van gate e palpatine verso Nicole Murgia, potrebbe prospettarsi una prima serata ancor peggiore, stasera 6 Marzo 2023. Il motivo? Il comportamento dell’ex volto di Forum negli ultimi giorni e in particolar modo alcunecontro Nikita Pelizon molto gravi. Scopriamo che cosa è successo. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 La frase incriminante: “Sacchi in testa con la cintura qua” I Nikiters e non solo nelle ultime ore hanno lanciato un allarme sulledinei confronti della loro beniamina. Non è la prima volta che “l’avvocato” esprime tutto il suo astio e rancore nei confronti della triestina, ma domenica una ...