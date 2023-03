Spread Btp - Bund: apre in calo a 178 punti base (Di lunedì 6 marzo 2023) Spread tra Btp e Bund a 10 anni in ribasso in avvio di settimana: il differenziale sui mercati telematici ha aperto a 178 punti base contro i 181 della chiusura di venerdì. Consistente calo dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023)tra Btp ea 10 anni in ribasso in avvio di settimana: il differenziale sui mercati telematici ha aperto a 178contro i 181 della chiusura di venerdì. Consistentedei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cavicchioli : RT @classcnbc: Borse europee, avvio in verde. Londra debole ????+0,4% ????+0,5% ????+0,2% ????-0,1% Tim in rally (+5,2%) dopo offerta Cdp-Macquar… - classcnbc : Borse europee, avvio in verde. Londra debole ????+0,4% ????+0,5% ????+0,2% ????-0,1% Tim in rally (+5,2%) dopo offerta Cd… - fisco24_info : Spread Btp-Bund: apre in calo a 178 punti base: Rendimento del tasso del prodotto del Tesoro al 4,43% - ConteAdino : @mittdolcino @CGzibordi Domani dovrebbe partire un'emissione di btp Italia sui quali il governo conta molto. Un bal… - SebastianoDAleo : Lo spread tra Btp_10y ???? e Bund_10y ???? anche se in fase ribassista, quota ancora su valori sufficientemente tollera… -