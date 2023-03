Sport in tv oggi lunedì 6 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 marzo 2023), ci aspetta una giornata non particolarmente ricca diivi di grande rilievo. Non mancano comunque alcuni appuntamenti da non perdere, a partire dalla prima tappa della Tirreno-Adriatico 2023 in cui Filippo Ganna andrà a caccia della vittoria nella cronometro individuale di 11,5 km con partenza e arrivo a Lido di Camaiore. Ciclismo su strada protagonista anche con la seconda frazione della Parigi-Nizza, mentre nel tardo pomeriggio ed in serata sarà il calcio maschile a prendersi la scena con i posticipi di alcuni campionati nazionali per club. Il 25° turno della Serie A si concluderà con Sassuolo-Cremonese al Mapei Stadium di Reggio Emilia e con Torino-Bologna all’Olimpico. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti gli ...