Spezia Vs Inter | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 6 marzo 2023) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I liguri devono necessariamente il vantaggio di quattro punti sulla terz’ultima, i nerazzurri sperano di mantenere una certa continuità di risultare per restare in scia della capolista Napoli.Vssi giocherà venerdì 10 marzo 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio PIcco. aVS: LEPadroni di casa in emergenza visto le assenze per squalifica di Reca e Marchetti, e quelle assaiper infortunio di Moutinho e Bastoni. Di conseguenza, mister Semplici sarà costretto a schierare una formazione obbligata che vedrà Dragowski in porta, Ferrer, Ampadu, Nikolaou e Amian in difesa. A centrocampo, ci saranno Ekdal, Bourabia e Agudelo. In ...