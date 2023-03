Spezia al lavoro: uno pronto al ‘derby’ con l’Inter! 3 lavorano a parte (Di lunedì 6 marzo 2023) Lo Spezia, all’indomani del pareggio contro il Verona, si rituffa subito nel lavoro in vista del match casalingo contro l’Inter in programma venerdì 10 marzo alle ore 20.45. Semplici ha diviso la squadra in due gruppi. Il neo allenatore bianconero ne ritrova uno, ancora seduta personalizzata per tre giocatori AL lavoro – Lo Spezia di Leonardo Semplici, neo allenatore bianconero, ha pareggiato ieri al “Picco” contro il Verona e oggi è tornato subito in campo per iniziare a preparare la sfida casalinga di venerdì 10 marzo ore 20.45 contro l’Inter di Simone Inzaghi. I liguri nella prima seduta settimanale sono stati divisi in due gruppi: lavoro in palestra per chi è stato impiegato nel Lunch Match della venticinquesima giornata di Serie A mentre tutti gli altri hanno svolto un allenamento congiunto con la ... Leggi su inter-news (Di lunedì 6 marzo 2023) Lo, all’indomani del pareggio contro il Verona, si rituffa subito nelin vista del match casalingo contro l’Inter in programma venerdì 10 marzo alle ore 20.45. Semplici ha diviso la squadra in due gruppi. Il neo allenatore bianconero ne ritrova uno, ancora seduta personalizzata per tre giocatori AL– Lodi Leonardo Semplici, neo allenatore bianconero, ha pareggiato ieri al “Picco” contro il Verona e oggi è tornato subito in campo per iniziare a preparare la sfida casalinga di venerdì 10 marzo ore 20.45 contro l’Inter di Simone Inzaghi. I liguri nella prima seduta settimanale sono stati divisi in due gruppi:in palestra per chi è stato impiegato nel Lunch Match della venticinquesima giornata di Serie A mentre tutti gli altri hanno svolto un allenamento congiunto con la ...

