“Spero tu non sia la scelta”. UeD, che botta per Alessio da Tina Cipollari! (Di lunedì 6 marzo 2023) NEWS TV. Nuova discussione a “Uomini e Donne” tra Tina Cipollari e Alessio Campoli nel mirino dell’opinionista del dating show: “Spero che la tronista non ti scelga”. Leggi anche: “Uomini e Donne”, Federico Nicotera ha deciso: rivela tutto prima della registrazione Leggi anche: “Verissimo”, il dramma di Antonino Spinalbese fa commuovere tutti: il racconto choc Tina Cipollari contro Alessio Ecco quindi che tra Tina Cipollari e Alessio Campoli c’è di nuovo aria di lite. Succede infatti che ora Lavinia Mauro deve prendere una decisione e Tina fa evidente il tipo per l’altro Alessio, Corvino, perchè rispetto a Campoli afferma: “Spero sinceramente non sia tu la scelta…Lo ... Leggi su tvzap (Di lunedì 6 marzo 2023) NEWS TV. Nuova discussione a “Uomini e Donne” traCipollari eCampoli nel mirino dell’opinionista del dating show: “che la tronista non ti scelga”. Leggi anche: “Uomini e Donne”, Federico Nicotera ha deciso: rivela tutto prima della registrazione Leggi anche: “Verissimo”, il dramma di Antonino Spinalbese fa commuovere tutti: il racconto chocCipollari controEcco quindi che traCipollari eCampoli c’è di nuovo aria di lite. Succede infatti che ora Lavinia Mauro deve prendere una decisione efa evidente il tipo per l’altro, Corvino, perchè rispetto a Campoli afferma: “sinceramente non sia tu la…Lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Trump afferma che se vincesse le elezioni, gli US potrebbero risolvere la situazione in Ucraina in un giorno. Sper… - CarloCalenda : Il termovalorizzatore a Roma va fatto il più rapidamente possibile. Non c’è alcuna ragione tecnica, scientifica o r… - DantiNicola : Spiace non aver sentito fra l'elenco delle priorità della neo eletta segreteria PD #Schlein nessun riferimento al s… - Marinellaa66 : @BITCHYFit Io spero che l anno prossimo non lo facciano sto programma - GiovyColantuono : Io non mi sto a sentì bene ???? pochi minuti di distanza ci dividevano . Namjoon caro spero che la Spagna ti sia piac… -