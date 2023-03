”Spero i dirigenti Atac si ritrovino in sala operatoria!”: il post dell’ex autista dopo l’ennesima sassaiola (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma. Vetri infranti, distrutti, quasi certamente con pietre o sassi. Ma non solamente i vetri frontali, davanti alla postazione del conducente, anche quelli dei finestroni laterali. Anche questi completamente distrutti, andati. Alla fine, il bollettino dopo la raccolta dei cocci, parla di tre autobus danneggiati dal lancio di oggetti contundenti. Vetture che, oggi, ovviamente, non potranno essere utilizzate e messe a disposizione dei romani. Roma, nuove vandalizzazioni ai bus dentro il deposito Atac di via Candoni Il post choc dell’ex autista Atac contro i dirigenti Il fatto è accaduto nella notte di sabato scorso, 4 marzo 2023, al deposito dell’Atac di via Candoni, tra Magliana e Muratella. I sassi e le pietre, secondo i lavorati, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma. Vetri infranti, distrutti, quasi certamente con pietre o sassi. Ma non solamente i vetri frontali, davanti allaazione del conducente, anche quelli dei finestroni laterali. Anche questi completamente distrutti, andati. Alla fine, il bollettinola raccolta dei cocci, parla di tre autobus danneggiati dal lancio di oggetti contundenti. Vetture che, oggi, ovviamente, non potranno essere utilizzate e messe a disposizione dei romani. Roma, nuove vandalizzazioni ai bus dentro il depositodi via Candoni Ilchoccontro iIl fatto è accaduto nella notte di sabato scorso, 4 marzo 2023, al deposito dell’di via Candoni, tra Magliana e Muratella. I sassi e le pietre, secondo i lavorati, ...

