Speed skating | Davide Ghiotto | “L’oro è una rivincita | verso Milano-Cortina servirà il record del mondo”

(Di lunedì 6 marzo 2023) In una nuova dimensione. La stagione delloè andata in archivio e i Mondiali 2023 sulle singole distanze, a Heerenveen (Paesi Bassi), hanno confermato quanto l’Italia sia una realtà importante di questa disciplina degli sport invernali. Sul ghiaccio neerlandese la squadra guidata dal Direttore Tecnico, Maurizio Marchetto, ha ottenuto tre medaglie: 1 oro, 1 argento e 1 bronzo. Tre podi che vanno a eguagliare il primato del Bel Paese nella rassegna iridata del format citato di Nagano 2008, quando Enrico Fabris fu il deus ex machina della spedizione con i suoi argenti nei 5.000 metri, nei 10.000 metri e nell’inseguimento a squadre insieme a Matteo Anesi e a Luca Stefani. Di acqua ne è passata sotto i ponti o, per meglio dire, tante volte il ghiaccio lo si è dovuto rompere. Indubbiamente, è spettato a...

Il 18enne statunitense Jordan Stolz ha vinto tre ori ai Mondiali di, uno sport che potrebbe dominare per ...Il vicentino Davide Ghiotto, già bronzo olimpico lo scorso anno, ha vinto l'oro sui 10mila metri ai Mondiali di, che si chiudono a Heerenveen ,in Olanda. Il ventinovenne di Altavilla ha migliorato il proprio primato personale, nonché record italiano, di quasi quattro secondi. Il risultato di ...Ghiotto di medaglie: il Davide del ghiaccio italiano ha espugnato Golia e lo stadio di Thialf, tempio olandese dello. Brilla ancora di più l'oro mondiale di Davide Ghiotto nei 10mila metri. Non solo perché è la prima medaglia italiana in questa distanza, la più lunga e sfiancante, ma anche perché ...

