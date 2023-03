Spara alla moglie e si uccide: i cadaveri trovati in casa. Cartello choc davanti alla porta (Di lunedì 6 marzo 2023) Avrebbe Sparato un colpo di pistola contro la moglie e poi si sarebbe ucciso assumendo alcuni farmaci. I cadaveri dei due anziani, ultraottantenni, sono stati rinvenuti in un appartamento di via del ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 marzo 2023) Avrebbeto un colpo di pistola contro lae poi si sarebbe ucciso assumendo alcuni farmaci. Idei due anziani, ultraottantenni, sono stati rinvenuti in un appartamento di via del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Spara alla moglie e si uccide a Trieste - QdSit : Tragedia in famiglia: anziano spara alla moglie e poi si toglie la vita - iconanews : Spara alla moglie e si uccide a Trieste - TgrRaiFVG : Spara alla moglie e si uccide a Trieste. È accaduto in un appartamento di via del Ghirlandaio 14. Carabinieri e Pol… - occhio_notizie : ??Spara alla moglie e si toglie la vita ingerendo dei farmaci Trovati abbracciati sul letto a #Trieste >>… -