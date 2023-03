Spara alla moglie e si uccide a Trieste (Di lunedì 6 marzo 2023) Avrebbe Sparato un colpo di pistola contro la moglie e poi si sarebbe ucciso assumendo alcuni farmaci. I cadaveri dei due anziani, ultraottantenni, sono stati rinvenuti in un appartamento di via del ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) Avrebbeto un colpo di pistola contro lae poi si sarebbe ucciso assumendo alcuni farmaci. I cadaveri dei due anziani, ultraottantenni, sono stati rinvenuti in un appartamento di via del ...

