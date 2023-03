(Di lunedì 6 marzo 2023) La sconfitta con la Lazio in campionato non ha minimamente minato le certezze del. Gli azzurri, forti di ben 15 punti di vantaggio sull’Inter seconda,no tranquilli e saldamente al primo posto in classifica. Un margine rassicurante che permette alla squadra di puntare decisamente sulla Champions League e alla società di programmare il futuro. ContrattoIn tal senso l’obiettivo della società è quello di prolungare quanto prima il contratto di Luciano. L’attuale accordo prevede la presenza di unaunilaterale che Depuò attivare in qualsiasi momento, allungando la naturale scadenza del contratto fino al 30 giugno 2024. Eppure non è finita qui: secondo l’edizione odierna di Repubblica, il presidente ha ...

L'entusiasmo dello stadio di Fuorigrottaalle stelle. Niente a che vedere con un anno fa quando il Napoli perse con Milan, Fiorentina e ...per volta a sostenere e spingere la squadra di...Lucianoassicura di non volersi occupare, o preoccupare, del futuro perché è troppo impegnato a ... Con Amir Rrhamani (così come per Lobotka) tutto sembra già fatto:da definire l'...Napoli . Staccare la spina per poi ripartire. Questa la ricetta di Lucianoper dimenticare il ko interno di venerdì contro la Lazio e riprendere la marcia verso lo ...sulle inseguitrici...

Spalletti resta al Napoli Altro che rinnovo con clausola: mossa a sorpresa di De Laurentiis Spazio Napoli

C'è un modo per battere il Napoli e l'ha dimostrato nella notte del Maradona la Lazio di Maurizio Sarri, impreziosendo il suo colpo grosso con il momentaneo balzo al secondo posto La differenza l'ha f ...Luciano Spalletti è attento ma neppure un briciolo preoccupato. Ci mancherebbe. La sconfitta in casa con la Lazio lo tiene all'erta ma non in ansia, e d'altronde Lucianone ...