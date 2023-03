(Di lunedì 6 marzo 2023) Al termine della partita con lai calciatori del Napoli sembravano tristi, ma vogliosi di riscatto. Può essere unaper LucianoLa partita con laha lasciato cicatrici indelebili in questo campionato per il Napoli. I partenopei non hanno offerto una prestazione brillante, anzi spesso erano sotto tono, e rispetto L'articolo

In una serata non positiva per la sconfitta interna contro la Lazio, la notaper il Napoli arriva da Zedadka. Dopo aver incassato i complimenti e gli elogi dinei giorni scorsi, l'esterno algerino ha fatto il suo esordio in Serie A venerdì sera contro i ......in scena la super sfida tra i tedeschiallenati da Oliver Glasner e gli azzurri di Luciano. Digital - News.it ) grazie alla gentile concessione di SPORT MEDIASET èdi poter offrire la ...Martedì alle 21 tocca al Napoli di Luciano, impegnato in trasferta a Francoforte contro l'... Digital - News.it ) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT èdi poter offrire la ...

Spalletti, la lieta notizia dopo la sconfitta con la Lazio DailyNews 24

L'esterno algerino ha esordito in Serie A nel match contro la Lazio, dopo aver incassato nei giorni scorsi i complimenti di Spalletti ...Napoli-Lazio, gara valida per la 25ª giornata di Serie A: info partita, diretta TV, streaming gratis e probabili formazioni ...