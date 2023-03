Spaccio di droga nel napoletano, arresti tra Frattaminore Grumo (Di lunedì 6 marzo 2023) Due arresti per droga nella giornata di sabato tra Frattaminore e Grumo Nevano. Gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, hanno controllato in via Pezzullo a Grumo Nevano un uomo a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto tre buste contenenti circa 1,2 kg di hashish, circa 155 grammi di cocaina, un bilancino di precisione ed un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 6 marzo 2023) Duepernella giornata di sabato traNevano. Gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, hanno controllato in via Pezzullo aNevano un uomo a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto tre buste contenenti circa 1,2 kg di hashish, circa 155 grammi di cocaina, un bilancino di precisione ed un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

