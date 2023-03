Soulé è diventato un caso | il mistero attorno all’argentino che fa tremare

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 6 marzo 2023)è un grande talento della Juve, ma di recente sembra essere entrato in una spirale negativa dal quale rischia di non uscirne. Solamente fino a pochi mesi fa sembrava ormai sicuro l’inserimento definitivo in prima squadra di Matias, con l’argentino che eraun punto di riferimento a gara in corso della squadra, ma adesso tutto quanto sembra essere cambiato. Di fatto non gioca con la maglia della Juventus dal 29 gennaio in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Monza, una sfida nella quale si poteva ammirare ancora una volta il talento del ragazzo, ma nonostante questo da quel momento è iniziata la decadenza. LaPresseDa quella data in poi infatti Soulè ha vestito la maglia della prima squadra solamente in occasione della trasferta contro il Nantes in Europa League, ma stiamo parlando solamente ...