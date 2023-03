Sotto la lente - Toyota Yaris Cross: piccola, ibrida e... anche 4x4 (Di lunedì 6 marzo 2023) La Toyota Yaris Cross sta riscuotendo molto successo sul mercato italiano: ha le dimensioni giuste per la città, interni spaziosi e, volendo, la trazione integrale. E poi c'è l'ibrido che garantisce consumi davvero interessanti. Il prezzo della Yaris Cross? Attorno ai 30 mila euro. L'abbiamo messa Sotto la lente per scoprire com'è fatta e cosa offre ai clienti italiani. Le dimensioni. La Toyota Yaris Cross è una Suv di segmento B basata, come si può intuire dal nome, sulla Toyota Yaris. La piattaforma costruttiva è la stessa Tnga-B della piccola cinque porte, così come il passo di 256 centimetri. La lunghezza della Suv è però maggiore, a tutto vantaggio ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 6 marzo 2023) Lasta riscuotendo molto successo sul mercato italiano: ha le dimensioni giuste per la città, interni spaziosi e, volendo, la trazione integrale. E poi c'è l'ibrido che garantisce consumi davvero interessanti. Il prezzo della? Attorno ai 30 mila euro. L'abbiamo messalaper scoprire com'è fatta e cosa offre ai clienti italiani. Le dimensioni. Laè una Suv di segmento B basata, come si può intuire dal nome, sulla. La piattaforma costruttiva è la stessa Tnga-B dellacinque porte, così come il passo di 256 centimetri. La lunghezza della Suv è però maggiore, a tutto vantaggio ...

