Sostenibilità, per le aziende strategie diverse ma obiettivi comuni (Di lunedì 6 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – La transizione ambientale sta diventando una priorità per tutti: non riguarda infatti solo i singoli cittadini, ma anche le aziende e gli istituti di credito, con i fattori ESG (Environmental, Social and Governance) sempre più centrali negli investimenti. Da qui la necessità di trovare strategie condivise che permettano di fare sistema tra diverse realtà al fine di raggiungere degli obiettivi comuni. Di questo si è parlato presso la sede di BNL BNP Paribas alla Torre Diamante di Milano, nell'ambito della tavola rotonda “Come accelerare la trasformazione ecologica: il ruolo e la visione delle aziende” a cura della Camera di Commercio France Italie nell'ambito del Club CSR e promossa da Siram Veolia. Nel corso del dibattito sono intervenuti Paola Accornero, General ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – La transizione ambientale sta diventando una priorità per tutti: non riguarda infatti solo i singoli cittadini, ma anche lee gli istituti di credito, con i fattori ESG (Environmental, Social and Governance) sempre più centrali negli investimenti. Da qui la necessità di trovarecondivise che permettano di fare sistema trarealtà al fine di raggiungere degli. Di questo si è parlato presso la sede di BNL BNP Paribas alla Torre Diamante di Milano, nell'ambito della tavola rotonda “Come accelerare la trasformazione ecologica: il ruolo e la visione delle” a cura della Camera di Commercio France Italie nell'ambito del Club CSR e promossa da Siram Veolia. Nel corso del dibattito sono intervenuti Paola Accornero, General ...

