Sospensione delle rate del mutuo fino a 18 mesi | requisiti del richiedente e come ottenerlo

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 6 marzo 2023) Ledelpossono essere bloccatea 18ma solo in determinate condizioni, non tutti possono fare domanda Uno dei principali problemi italiani sta nel fatto che la maggior partefamiglie non riesce a comprare casa per via dei prezzi troppo elevati sul mercato. Comprare casa in Italia non è facile, ci vuole una vita e bisogna risparmiare tanto, almeno per quanto riguarda la gran parte della popolazione.prima casa,bloccarlo -ilovetrading.itTutto ciò porta tanta instabilità, soprattutto nelle giovani generazioni, costrette a vivere a casa dei genitorialla fase adulta per non buttare soldi negli affitti. Il Governo aveva così pensato di creare un’agevolazione per gli under 36, attraverso la quale si poteva far ...