"Sono tutti preoccupati". Isola dei Famosi 2023, esplode il caso e la notizia segreta esce da Mediaset (Di lunedì 6 marzo 2023) L'inizio dell'Isola dei Famosi 2023 è fissato per lunedì 17 aprile 2023, lo stesso slot finora riservato al Grande Fratello Vip, che si avvia alla conclusione della più lunga edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto o addirittura in corso, L'Isola dei Famosi 2023 andrà in onda per dieci puntate. Come per il GF Vip 7, gli appuntamenti andranno in onda lunedì in prima serata su Canale 5 senza i doppi appuntamenti settimanali. Ilary Blasi, al timone del reality show dal 2021, è stata confermata anche per l'edizione 2023 del programma, la terza consecutiva per la conduttrice che in questi giorni sta facendo molto parlare di sé per la presunta lite con l'amico e inviato dell'Isola ...

