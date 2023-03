“Sono rimasta incinta a 19 anni, ma non lo consiglierei…”: le parole di Maisie Crompton (Di lunedì 6 marzo 2023) Maisie Crompton, una giovane mamma di una bambina di un anno, ha scelto TikTok per condividere il motivo per cui sconsiglia di avere un bambino quando si è ancora molto giovani. “Sicuramente NON consiglierei di diventare madre giovane, o di rimanere incinta durante l’adolescenza…mia figlia prosciuga il mio conto in banca”, ha dichiarato Maisie, che oggi ha 21 anni. Nonostante l’immenso amore che prova per sua figlia, la giovane mamma sente che la maternità è già abbastanza dura per una persona adulta, preparata e capace. Per una ragazza di 19 o 20 anni si tratta di un cambiamento troppo grande che a volte può sopraffare una neo mamma. “Sono rimasta incinta a 19 anni, ho avuto la mia bambina a 20 anni e ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 6 marzo 2023), una giovane mamma di una bambina di un anno, ha scelto TikTok per condividere il motivo per cui sconsiglia di avere un bambino quando si è ancora molto giovani. “Sicuramente NON consiglierei di diventare madre giovane, o di rimaneredurante l’adolescenza…mia figlia prosciuga il mio conto in banca”, ha dichiarato, che oggi ha 21. Nonostante l’immenso amore che prova per sua figlia, la giovane mamma sente che la maternità è già abbastanza dura per una persona adulta, preparata e capace. Per una ragazza di 19 o 20si tratta di un cambiamento troppo grande che a volte può sopraffare una neo mamma. “a 19, ho avuto la mia bambina a 20e ...

