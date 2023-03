Sono razzisti anche i caschi da equitazione: “Non si adattano ai rasta”. Parola del New York Times (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar — L’ossessione della stampa liberal per le discriminazioni razziali e per l’inclusione ha conquistato l’ennesima vetta del ridicolo grazie al New York Times, che in un articolo del 3 marzo punta il dito contro il sistemico razzismo dei caschi da equitazione accusati di non adattarsi ai capelli degli afroamericani dotati di pettinature afro. I cavallerizzi neri vogliono cavalcare in sicurezza. Ma non trovano caschi adatti ai loro capelli, questo il titolo dell’articolo. Corollario: l’equitazione rimane uno sport «prevalentemente bianco» e urge trovare il modo di salvare il cranio dei «cavalieri neri» e i loro preziosi rasta. I caschi da equitazione Sono razzisti Sorpresa: non esiste ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar — L’ossessione della stampa liberal per le discriminazioni razziali e per l’inclusione ha conquistato l’ennesima vetta del ridicolo grazie al New, che in un articolo del 3 marzo punta il dito contro il sistemico razzismo deidaaccusati di non adattarsi ai capelli degli afroamericani dotati di pettinature afro. I cavallerizzi neri vogliono cavalcare in sicurezza. Ma non trovanoadatti ai loro capelli, questo il titolo dell’articolo. Corollario: l’rimane uno sport «prevalentemente bianco» e urge trovare il modo di salvare il cranio dei «cavalieri neri» e i loro preziosi. IdaSorpresa: non esiste ...

