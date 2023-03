‘Sono il tecnico del gas’ | ma era un ladro | 88enne massacrata di botte | è gravissima

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 marzo 2023) Aggressione a un’anziana per mettere a segno un furto, la donna ora è in gravissime condizioni. Una persona ha suonato al campanello della 84enne, in un’abitazione in via Cola di Rienzo, ieri. Si è presentato comedel contatore dell’acqua. C’è voluto poco perché riuscisse a conquistare la fiducia dell’anziana che, dopo i convenevoli, lo ha fatto entrare. Purtroppo una volta dentro l’uomo ha aggredito l’. Ne è scaturita una colluttazione. la donna è statadidal delinquente. La sfortunata vittima dell’aggressione è stata portata in codice rosso al Santo Spirito, dove si trova in condizioni estremamente serie. Sul posto, intanto, sono arrivati gli agenti del Commissariato Prati che hanno avviato le indagini per risalire al malvivente. su Il Corriere della Città.