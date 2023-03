Sono ancora vivo: Roberto Saviano alla regia del film d’animazione tratto dal suo graphic novel (Di lunedì 6 marzo 2023) Sono ancora vivo segnerà il debutto di Roberto Saviano alla regia di un film d’animazione. Il progetto animato sarà tratto dal graphic novel scritto dall’autore di Gomorra, disegnato da Asaf Hanuka (disegnatore israeliano che ha lavorato anche a Valzer con Bashir) ed edito in Italia da BAO Publishing. Lo scrittore si è occupato della stesura della sceneggiatura insieme ad Alessandro Rak, Filippo Bologna e Stefano Piedimonte. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucky Red (@luckyred) Come riportato da Variety, Sono ancora vivo esamina la vita dell’attivista antimafia sotto ... Leggi su cinemaserietv (Di lunedì 6 marzo 2023)segnerà il debutto didi un. Il progetto animato saràdalscritto dall’autore di Gomorra, disegnato da Asaf Hanuka (disegnatore israeliano che ha lavorato anche a Valzer con Bashir) ed edito in Italia da BAO Publishing. Lo scrittore si è occupato della stesura della sceneggiatura insieme ad Alessandro Rak, Filippo Bologna e Stefano Piedimonte. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucky Red (@luckyred) Come riportato da Variety,esamina la vita dell’attivista antimafia sotto ...

