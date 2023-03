Sondaggio Youtrend: Meloni la leader che gode maggiore fiducia dopo Mattarella, poi Conte e Schlein. Pd davanti al M5s (Di lunedì 6 marzo 2023) dopo Sergio Mattarella è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni la leader che gode di maggiore fiducia col 44 per cento dei consensi tra gli intervistati. Dietro di lei ci sono Giuseppe Conte (41%), Elly Schlein (31%) e Matteo Salvini (26%). A rilevarlo è l’ultimo Sondaggio Quorum/Youtrend per SkyTg24. In generale, gli elettori interpellati sono “divisi nel giudizio sull’operato del governo”: per il 44% il giudizio è positivo, mentre per il 45% l’opinione è negativa. A emergere è anche che il 50 per cento di chi si dichiara elettore di Azione-Italia viva, promuove l’operato dell’esecutivo guidato dalla leader Fdi. ???? Nel nuovo Sondaggio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023)Sergioè la presidente del Consiglio Giorgialachedicol 44 per cento dei consensi tra gli intervistati. Dietro di lei ci sono Giuseppe(41%), Elly(31%) e Matteo Salvini (26%). A rilevarlo è l’ultimoQuorum/per SkyTg24. In generale, gli elettori interpellati sono “divisi nel giudizio sull’operato del governo”: per il 44% il giudizio è positivo, mentre per il 45% l’opinione è negativa. A emergere è anche che il 50 per cento di chi si dichiara elettore di Azione-Italia viva, promuove l’operato dell’esecutivo guidato dallaFdi. ???? Nel nuovo...

