Sondaggio La7 | terremoto Schlein a sinistra | i partiti che crollano

Le primarie del Partito Democratico hanno un pesante effetto sugli orientamenti di voto nell'ultimodi Swg per il Tgcondotto da Enrico Mentana. Il Pd, rispetto al lunedì della scorsa settimana, guadagna addirittura il 2,6%, salendo fino al 19%. La metà di tale consenso è probabilmente ...È tutta lungo quella sfida fra possibili alleati la novità della rilevazione Swg del 6 marzo per il Tg. L'effetto Schlein sembra benefico anche per il Terzo Polo (Azione e Italia Viva) che fa un ...- Valori %.realizzato da SWG s.p.a. per conto dis.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4504 non rispondenti)...

Sondaggio politico: torna a crescere il PD La7

Le primarie del Partito Democratico hanno un pesante effetto sugli orientamenti di voto nell'ultimo sondaggio di Swg per il Tg La7 condotto da ...Il nuovo sondaggio politico di Swg mostra un Partito democratico tornato per la prima volta dalle ultime elezioni al 19%, con una crescita di 2,6 ...