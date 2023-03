Sondaggi, balzo Pd dopo le primarie: in una settimana fa +2,6 e torna al 19%. I dem drenano voti a M5s, Verdi-Sinistra e +Europa | Tabelle (Di lunedì 6 marzo 2023) Fratelli d’Italia è quasi intoccabile, a sfiorare il 31 per cento, ma ora il suo inseguitore è cambiato. E’ il Pd che in una settimana, su spinta delle primarie e del loro risultato, riesce a compiere un balzo di poco inferiore al 3 per cento, drenando preferenze ai potenziali alleati, cioè il M5s e l’Alleanza Verdi-Sinistra. E’ la sintesi del Sondaggio settimanale del lunedì condotto dall’istituto Swg per il TgLa7. L’elezione di Elly Schlein sembra dare una spallata al quadro politico così come lo abbiamo conosciuto almeno dalle elezioni politiche del 25 settembre in poi. Resta il primato – con distacco apparentemente incolmabile – del partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, stabile al 30,7 per cento dopo qualche oscillazione nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Fratelli d’Italia è quasi intoccabile, a sfiorare il 31 per cento, ma ora il suo inseguitore è cambiato. E’ il Pd che in una, su spinta dellee del loro risultato, riesce a compiere undi poco inferiore al 3 per cento, drenando preferenze ai potenziali alleati, cioè il M5s e l’Alleanza. E’ la sintesi delle del lunedì condotto dall’istituto Swg per il TgLa7. L’elezione di Elly Schlein sembra dare una spallata al quadro politico così come lo abbiamo conosciuto almeno dalle elezioni politiche del 25 settembre in poi. Resta il primato – con distacco apparentemente incolmabile – del partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, stabile al 30,7 per centoqualche oscillazione nelle ...

