Soleil Sorge e sua mamma a Verissimo: la dura battaglia contro il cancro (Di lunedì 6 marzo 2023) La notizia del ritorno del tumore di Wendy Kay, madre dell'influencer Soleil Sorge, ha colpito tutti i fans dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. durante un'ospitata televisiva a Verissimo, la co-conduttrice del GF Vip Party ha dovuto fare il difficile annuncio che la madre si trova di nuovo ad affrontare la battaglia contro il cancro. Soleil Sorge e Wendy Kay unite contro la malattia La situazione è stata particolarmente dolorosa per Soleil Sorge, che ha raccontato a Silvia Toffanin di aver vissuto le prime due volte in cui la donna aveva affrontato il cancro al seno da bambina, e che l'idea di poter perdere qualcuno di così caro era stata uno dei suoi incubi più ...

