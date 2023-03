Soldati russi all’assalto con le pale, l’intelligence di Kiev: “Mosca è a corto di munizioni” (Di lunedì 6 marzo 2023) “Mosca è a corto di munizioni” e i Soldati russi vanno all’assalto con le pale: è quanto si legge in un rapporto diffuso dal Ministero della Difesa di Kiev redatto alla luce delle informazioni raccolte dall’intelligence ucraina. l’intelligence di Kiev rivela: “Mosca è a corto di munizioni” La russia ha quasi esaurito le munizioni. A rivelarlo sono stati gli 007 di Kiev che hanno anche precisato che Mosca ha ordinato alle proprie truppe di passare al corpo a corpo rinunciando ai fucili e avvalendosi dell’uso di pale. In particolare, l’ultimo rapporto redatto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 marzo 2023) “è adi” e ivannocon le: è quanto si legge in un rapporto diffuso dal Ministero della Difesa diredatto alla luce delle informazioni raccolte dalucraina.dirivela: “è adi” Laa ha quasi esaurito le. A rivelarlo sono stati gli 007 diche hanno anche precisato cheha ordinato alle proprie truppe di passare al corpo a corpo rinunciando ai fucili e avvalendosi dell’uso di. In particolare, l’ultimo rapporto redatto ...

