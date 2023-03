Sogni e aspirazioni infrante nell’Italia delle aziende che sopravvivono al massimo ribasso (Di lunedì 6 marzo 2023) Avere un lavoro non basta più, almeno non a tutti. Quello che molti cercano, soprattutto i più giovani, è «un bel lavoro». Un’esperienza appagante, che soddisfi le proprie aspettative, che abbia un senso e che possa essere svolto con una certa flessibilità oraria. Insomma, non solo un’occasione per guadagnare soldi. Ammesso, poi, che quei soldi siano sufficienti. Alfonso Fuggetta, docente di Informatica al Politecnico di Milano, alla guida del Centro di ricerca e innovazione digitale Cefriel, nel suo nuovo libro “Un bel lavoro. Ridare significato e valore a ciò che facciamo” (Egea), passa in rassegna le dieci caratteristiche che fanno di un lavoro un «bel lavoro». Dal dinamismo alla possibilità di imparare, dal metodo al riconoscimento, non solo economico. Una sfida centrale per un Paese come l’Italia ammalato di skill mismtach e salari bassi. Dove da un lato c’è chi non trova ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 6 marzo 2023) Avere un lavoro non basta più, almeno non a tutti. Quello che molti cercano, soprattutto i più giovani, è «un bel lavoro». Un’esperienza appagante, che soddisfi le proprie aspettative, che abbia un senso e che possa essere svolto con una certa flessibilità oraria. Insomma, non solo un’occasione per guadagnare soldi. Ammesso, poi, che quei soldi siano sufficienti. Alfonso Fuggetta, docente di Informatica al Politecnico di Milano, alla guida del Centro di ricerca e innovazione digitale Cefriel, nel suo nuovo libro “Un bel lavoro. Ridare significato e valore a ciò che facciamo” (Egea), passa in rassegna le dieci caratteristiche che fanno di un lavoro un «bel lavoro». Dal dinamismo alla possibilità di imparare, dal metodo al riconoscimento, non solo economico. Una sfida centrale per un Paese come l’Italia ammalato di skill mismtach e salari bassi. Dove da un lato c’è chi non trova ...

