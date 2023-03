Sofia Giaele De Donà, chi è il marito: età, lavoro, vita privata, foto, matrimonio e Instagram (Di lunedì 6 marzo 2023) La casa del Grande Fratello Vip, quella di Cinecittà e quella più spiata di sempre, ha riaperto le sue porte al pubblico, ai telespettatori che da anni seguono il reality con passione. E si affezionano ai concorrenti. Tra di loro, pronta a mettersi in gioco, anche l’influencer Sofia Giaele De Donà, che abbiamo visto già in televisione perché ha partecipato al reality Ti spedisco in convento. View this post on Instagram A post shared by Giaele (@SofiaGiaelededona) Il matrimonio di Sofia Giaele De Donà Sofia Giaele De Donà sembrerebbe essere sposata: d’altra parte sui social, dove è seguitissima, ha condiviso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 marzo 2023) La casa del Grande Fratello Vip, quella di Cinecittà e quella più spiata di sempre, ha riaperto le sue porte al pubblico, ai telespettatori che da anni seguono il reality con passione. E si affezionano ai concorrenti. Tra di loro, pronta a mettersi in gioco, anche l’influencerDe, che abbiamo visto già in televisione perché ha partecipato al reality Ti spedisco in convento. View this post onA post shared by(@dedona) IldiDeDesembrerebbe essere sposata: d’altra parte sui social, dove è seguitissima, ha condiviso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Amiira66578926 : RT @gicarestik2: GIEAELE TALMENTE COMODINO CHE NEMMENO NELLE SCOMMESSE VIENE CALCOLATA Ahahahaha ! GIAELE DE SOFIA ?? #Gfvip #donnalisi #gi… - AleTroiano1 : RT @gicarestik2: GIEAELE TALMENTE COMODINO CHE NEMMENO NELLE SCOMMESSE VIENE CALCOLATA Ahahahaha ! GIAELE DE SOFIA ?? #Gfvip #donnalisi #gi… - gicarestik2 : GIEAELE TALMENTE COMODINO CHE NEMMENO NELLE SCOMMESSE VIENE CALCOLATA Ahahahaha ! GIAELE DE SOFIA ?? #Gfvip… - Steev_mai : GIAELE DE SOFIA non respiro vi prego #gfvip #donnalisi #nikiters #oriele #gintonc - eleoteque : Se per ogni “Che Coglioni” detto durante il giorno avessi un euro oggi la vera milionaria sarei io e non Sofia Giaele De Donà. -