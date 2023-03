Social network, accesso vietato agli under 15: la proposta francese (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Francia e web. Giovedì 2 marzo all’Assemblea Nationale francese è stata presentata dal deputato centrista Laurent Marcangeli una proposta di legge volta ad impedire l’accesso ai Social network ai minori di 15 anni. Ciò dovrebbe avvenire attraverso un meccanismo di controlli formali sulle generalità del potenziale cliente, controlli che saranno a carico dei gestori delle piattaforme e che per questo, in casi di comportamenti laschi o reticenti, rischierebbero multe “fino all1% del loro valore d’affari certificato”. La proposta di legge Marcangeli (a differenza di altre, in qualche modo simili, presentate in passato) ha riscosso ampi consensi e sta già aprendo un dibattito importante nel Paese. Da più parti si sottolinea (secondo me a giusta ragione) che la norma, se ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Francia e web. Giovedì 2 marzo all’Assemblea Nationaleè stata presentata dal deputato centrista Laurent Marcangeli unadi legge volta ad impedire l’aiai minori di 15 anni. Ciò dovrebbe avvenire attraverso un meccanismo di controlli formali sulle generalità del potenziale cliente, controlli che saranno a carico dei gestori delle piattaforme e che per questo, in casi di comportamenti laschi o reticenti, rischierebbero multe “fino all1% del loro valore d’affari certificato”. Ladi legge Marcangeli (a differenza di altre, in qualche modo simili, presentate in passato) ha riscosso ampi consensi e sta già aprendo un dibattito importante nel Paese. Da più parti si sottolinea (secondo me a giusta ragione) che la norma, se ...

