Sirigu, l’agente rivela a sorpresa: “Al Napoli gli hanno riconosciuto dei meriti” (Di lunedì 6 marzo 2023) In estate era passato al Napoli, ma le zero presenze nella prima parte di stagione lo hanno convinto a cambiare aria, si tratta di Salvatore Sirigu, Campione d’Europa in carica con la maglia dell’Italia, trasferitosi a gennaio alla Fiorentina. Un’operazione quasi obbligata visto il poco spazio concessogli da Spalletti. Ma al di là di ciò, Sirigu pare aver lasciato un bel ricordo a Napoli. Almeno a detta del suo agente. Sul breve periodo a Napoli Giovanni Branchini, agente del portiere ex Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola. Di seguito le sue dichiarazioni: “Sirigu spera di giocare e io spero lo stesso. È chiaro che poi, essendo in un gruppo, si deve provare a dare un apporto in ogni modo possibile: a ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 marzo 2023) In estate era passato al, ma le zero presenze nella prima parte di stagione loconvinto a cambiare aria, si tratta di Salvatore, Campione d’Europa in carica con la maglia dell’Italia, trasferitosi a gennaio alla Fiorentina. Un’operazione quasi obbligata visto il poco spazio concessogli da Spalletti. Ma al di là di ciò,pare aver lasciato un bel ricordo a. Almeno a detta del suo agente. Sul breve periodo aGiovanni Branchini, agente del portiere ex, ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola. Di seguito le sue dichiarazioni: “spera di giocare e io spero lo stesso. È chiaro che poi, essendo in un gruppo, si deve provare a dare un apporto in ogni modo possibile: a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Sirigu, l'agente rivela a sorpresa: 'Al Napoli gli hanno riconosciuto dei meriti' #Napoli #ForzaNapoliSempre… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SIRIGU - L'AG: 'A Napoli gli hanno riconosciuto meriti per la crescita della squadra' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SIRIGU - L'AG: 'A Napoli gli hanno riconosciuto meriti per la crescita della squadra' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SIRIGU - L'AG: 'A Napoli gli hanno riconosciuto meriti per la crescita della squadra' - apetrazzuolo : SIRIGU - L'AG: 'A Napoli gli hanno riconosciuto meriti per la crescita della squadra' -

Sirigu, l'agente: "La Fiorentina è un piccolo Napoli! In azzurro gli hanno riconosciuto meriti nella crescita della squadra" Notizie Napoli calcio - Giovani Branchini , agente tra gli altri di Salvatore Sirigu , ha parlato del portiere ex Napoli attualmente alla Fiorentina . Sirigu intervista agente Ecco le parole di Branchini su Sirigu ai microfoni di Radio Firenze Viola : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ... Meret, parla l'agente: 'Un'estate strana ma Alex si sta riprendendo il palcoscenico che merita' Massimo Pastorello, agente del portiere del Napoli Alex Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. '... Con Sirigu aveva un ottimo rapporto e lo avrà anche con Gollini' Comments ... Meret ha scelto Napoli, l'agente: 'Aveva un buon rapporto con Sirigu' Il rinnovo firmato qualche mese fa con il Napoli basterà a tenerlo lontano dai rumors 'L'estate di ... perché la sua volontà alla fine era quella' ha chiarito il suo agente Federico Pastorello . Notizie Napoli calcio - Giovani Branchini ,tra gli altri di Salvatore, ha parlato del portiere ex Napoli attualmente alla Fiorentina .intervistaEcco le parole di Branchini suai microfoni di Radio Firenze Viola : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...Massimo Pastorello,del portiere del Napoli Alex Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. '... Conaveva un ottimo rapporto e lo avrà anche con Gollini' Comments ...Il rinnovo firmato qualche mese fa con il Napoli basterà a tenerlo lontano dai rumors ''estate di ... perché la sua volontà alla fine era quella' ha chiarito il suoFederico Pastorello . Sirigu, l'agente: "La Fiorentina è un piccolo Napoli! In azzurro gli ... CalcioNapoli24