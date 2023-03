Sintomi della Trichinosi, cos’è e come si trasmette la “malattia della carne cruda (Di lunedì 6 marzo 2023) La Trichinellosi o Trichinosi è un’infezione di origine esclusivamente alimentare, legata all’ingestione di carne cruda o poco cotta contenente le larve di vermi parassiti del genere Trichinella, appartenente al phylum dei nematodi. Tecnicamente si tratta di una zoonosi, cioè di una malattia infettiva trasmessa dagli animali all’uomo e in Italia la trasmissione è legata principalmente ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023) La Trichinellosi oè un’infezione di origine esclusivamente alimentare, legata all’ingestione dio poco cotta contenente le larve di vermi parassiti del genere Trichinella, appartenente al phylum dei nematodi. Tecnicamente si tratta di una zoonosi, cioè di unainfettiva trasmessa dagli animali all’uomo e in Italia la trasmissione è legata principalmente ... TAG24.

