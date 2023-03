Siani: “Credo nello scudetto del Napoli. Quella profezia di Maradona che…” (Di lunedì 6 marzo 2023) Alessandro Siani, ospite di Mara Venier ha parlato della lotta scudetto del Napoli e del Pibe De Oro: “La profezia di Maradona…” Il comico napoletano Alessandro Siani è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, dove ha parlato a lungo di Diego Armando Maradona e delle gesta del Napoli in Serie A. Siani ha rivelato che il Pibe de Oro lo aveva contattato dopo aver visto alcuni dei suoi spettacoli e ha descritto Maradona come un rivoluzionario, “il Che Guevara dello sport”, che ha rivoluzionato Napoli. Secondo Siani, Maradona sta aiutando la squadra del Napoli dal cielo, mettendo la sua “mano de dios” sulla squadra e portandola a fare un campionato ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 6 marzo 2023) Alessandro, ospite di Mara Venier ha parlato della lottadele del Pibe De Oro: “Ladi…” Il comico napoletano Alessandroè stato ospite di Mara Venier a Domenica In, dove ha parlato a lungo di Diego Armandoe delle gesta delin Serie A.ha rivelato che il Pibe de Oro lo aveva contattato dopo aver visto alcuni dei suoi spettacoli e ha descrittocome un rivoluzionario, “il Che Guevara dello sport”, che ha rivoluzionato. Secondosta aiutando la squadra deldal cielo, mettendo la sua “mano de dios” sulla squadra e portandola a fare un campionato ...

