“Si vede già che è gay, con due papà cosa vi aspettate”: la coppia di padri risponde a tono (Di lunedì 6 marzo 2023) Christian De Florio e Carlo Tunino, meglio noti come papà per Scelta su Instagram, hanno risposto a un commento poco piacevole ricevuto dopo aver pubblicato la foto del figlio Sebastian. La coppia omogenitoriale racconta sui social c’è la loro vita da papà a migliaia di utenti. Questa volta, un follower ha scritto: “Si vede già che è gay. Ma con due padri che cosa vi aspettavate”. “Lasciateci dire due cose sul messaggio che abbiamo ricevuto ieri sulla foto di nostro figlio Sebastian”, hanno scritto De Florio e Tunino all’inizio del post che hanno pubblicato. “Sorvolando sul fatto che bisogna essere davvero disturbati per desumere l’orientamento sessuale di un bambino di 4 anni da un’immagine, non ci ha infastidito l’arrogante previsione circa la sua omosessualità”, proseguono i ... Leggi su tpi (Di lunedì 6 marzo 2023) Christian De Florio e Carlo Tunino, meglio noti comeper Scelta su Instagram, hanno risposto a un commento poco piacevole ricevuto dopo aver pubblicato la foto del figlio Sebastian. Laomogenitoriale racconta sui social c’è la loro vita daa migliaia di utenti. Questa volta, un follower ha scritto: “Sigià che è gay. Ma con duechevi aspettavate”. “Lasciateci dire due cose sul messaggio che abbiamo ricevuto ieri sulla foto di nostro figlio Sebastian”, hanno scritto De Florio e Tunino all’inizio del post che hanno pubblicato. “Sorvolando sul fatto che bisogna essere davvero disturbati per desumere l’orientamento sessuale di un bambino di 4 anni da un’immagine, non ci ha infastidito l’arrogante previsione circa la sua omosessualità”, proseguono i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladeanovizia : @FabioAstigiano @PagellaPolitica Eh no! La politica è delle persone non delle aziende. L’attività economica è già t… - loscribabono : @cy_no61 *annuisce e raggiungono la volpetta che era già sdraiata sul prato con i suoi cuccioli e quando li vede va… - paperringss__ : RT @pienasatura: questa puntata già sarà super noiosa x colpa di piersilvio ma ci sarà anche una sorpresa per una che vede i parenti ogni m… - MarisandFrank : @carlett54410102 già da come ti vesti si vede che sei il solito mani lunghe braccino corto. - Antorco66 : @hantaj84 Non mi convince il provare a prenderla. Come ho già spiegato secondo me pecca in spinta che potrebbe anch… -

Giancarlo Magalli parla dopo il tumore: "Nessuna proposta dalla Rai, i miei programmi ad altri" ... che non vede l'ora di riprendere, alla conduzione di un programma dopo aver superato il periodo ... in pratica, considerando come ben prima della malattia lui avesse già detto addio a I Fatti Vostri . "... Roberto Saviano debutta alla regia, i primi dettagli sul film d'animazione 'Sono ancora vivo' ... già autore del fortunato Valzer con Bashir . Ad annunciarlo è stato lo scrittore stesso in un'... La sentenza arriva a quel ragazzo perché ha deciso di scrivere quello che vede intorno a sé. Eccoci. ... Salute, flexor lab cresce: inaugurata la quarta sede a Trevi ...apre una struttura di qualità " ha dichiarato Morroni " che si va ad aggiungere ad altre realtà già ... Questo tipo di investimenti sono delle tessere di un percorso di modernizzazione che vede ... ... che nonl'ora di riprendere, alla conduzione di un programma dopo aver superato il periodo ... in pratica, considerando come ben prima della malattia lui avessedetto addio a I Fatti Vostri . "......autore del fortunato Valzer con Bashir . Ad annunciarlo è stato lo scrittore stesso in un'... La sentenza arriva a quel ragazzo perché ha deciso di scrivere quello cheintorno a sé. Eccoci. ......apre una struttura di qualità " ha dichiarato Morroni " che si va ad aggiungere ad altre realtà... Questo tipo di investimenti sono delle tessere di un percorso di modernizzazione che... Si vede che è già gay, con due padri così: la risposta dei Papà per ... alfemminile.com