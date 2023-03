“Si sono sposati” Nozze per i vip di Canale 5 | l’insolita cerimonia organizzata in pochi giorni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 marzo 2023) Lo avevano annunciato alcunifa e ve lo avevamo anticipato anche in un precedente articolo, ora finalmente i due vip diconvolati a. A confermare tutti è stata lei, che ha pubblicato diverse foto dellasul suo profilo Instagram. Un momento indimenticabile per la coppia, che ha giurato amore eterno. Parliamo di Sara Shaimi, che si è unita in matrimonio nelle scorse ore. Precisamente il sì c’è stato nella giornata di domenica 5 marzo, alla presenza di parecchi invitati. Molto suggestiva la festada Sara Shaimi per celebrare al meglio questo matrimonio. Tra l’altro, sisparse diverse voci che la darebbero anche in dolce attesa, sebbene in questo caso non siano sopraggiunte ancora notizie ufficiali. A riferire tutti ...