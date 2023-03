Si nascondeva da due anni per aver ucciso un ciclista in Spagna: trovata in un albergo a Roma (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma. Erano due anni che si nascondeva, in giro per l’Europa. Il motivo? Un’accusa di omicidio colposo che la inseguiva senza darle tregua alcuna, in lungo e in largo. Una latitanza che iniziava a diventare pesante, estenuante, e che poi è stata fermata definitivamente grazie ad uno dei tanti controlli che normalmente vengono messi in atto dalla Polizia negli alberghi e Bed&Breakfast della Capitale. La donna, alla fine, è stata tratta in arresto e ora dovrà scontare la sua pena. Roma, donna aggredita a bastonate in testa senza motivo: grave 90enne Investì e uccise un ciclista in Spagna: ”latitante” da due anni La donna, insomma, aveva fatto tappa a Roma, e si nascondeva all’interno di un albergo per tentare di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 marzo 2023). Erano dueche si, in giro per l’Europa. Il motivo? Un’accusa di omicidio colposo che la inseguiva senza darle tregua alcuna, in lungo e in largo. Una latitanza che iniziava a diventare pesante, estenuante, e che poi è stata fermata definitivamente grazie ad uno dei tanti controlli che normalmente vengono messi in atto dalla Polizia negli alberghi e Bed&Breakfast della Capitale. La donna, alla fine, è stata tratta in arresto e ora dovrà scontare la sua pena., donna aggredita a bastonate in testa senza motivo: grave 90enne Investì e uccise unin: ”latitante” da dueLa donna, insomma, aveva fatto tappa a, e siall’interno di unper tentare di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Si nascondeva da due anni per aver ucciso un ciclista in Spagna: trovata in un albergo a Roma - NewSicilia : Trovati anche due pacchetti di plastica contenenti cocaina e crack nel cassetto del comodino della camera da letto… - JPCK72 : RT @Arestoviz: @MattOneMouse Per onor di cronaca il 75enne è questo, la vittima del cetaceo. C'è del torbido in questa faccenda, quando ho… - Arestoviz : @MattOneMouse Per onor di cronaca il 75enne è questo, la vittima del cetaceo. C'è del torbido in questa faccenda,… - ledicoladelsud : Arrestato un 22enne a Laterza: nel garage nascondeva due bombe artigianali e droga -