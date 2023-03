Si liberò dei banchi a rotelle della Azzolina: preside condannata a pagare (Di lunedì 6 marzo 2023) Decise di rottamare i banchi a rotelle voluti dall'allora ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. La Corte dei conti ha condannato l'ex dirigente scolastica a pagare 38mila euro Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 marzo 2023) Decise di rottamare ivoluti dall'allora ministro dell'Istruzione Lucia. La Corte dei conti ha condannato l'ex dirigente scolastica a38mila euro

