Si indaga a Crotone | inchiesta anche a Roma per la strage dei migranti a Steccato di Cutro

(Di lunedì 6 marzo 2023) - I magistrati cercano di comprendere il perché non siano scattati i soccorsi per il caicco, prima dell'impatto sulla secca. Il procuratore dice di aver bisogno ancora di qualche giorno per ...

- I magistrati cercano di comprendere il perché non siano scattati i soccorsi per il caicco, prima dell'impatto sulla secca. Il procuratore dice di aver bisogno ancora di qualche giorno per ...Intanto di, dove la Procura ha chiesto al Gip l'incidente probatorio per la prossima settimana, per trasformare in prove le testimonianze dei superstiti.Ora la Procura di Roma dovrà valutare se l'inchiesta è di competenza della Procura di. 'L'evento doveva dunque essere classificato immediatamente come caso Sar' Nell'esposto si legge che 'una ...

Naufragio Crotone, la procura indaga sui mancati soccorsi ai migranti Sky Tg24

I magistrati cercano di comprendere il perché non siano scattati i soccorsi per il caicco, prima dell'impatto sulla secca. Il procuratore dice di aver bisogno ancora di qualche giorno per individuare ...Mattarella: 'Il cordoglio si trasformi in scelte concrete'. Urso: 'Qualche parola di Piantedosi può essere apparsa inappropriata ma contano le azioni'. Il Pm di Crotone: 'La ricostruzione delle comuni ...