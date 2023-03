Si aprono l'8 marzo le iscrizioni per il percorso formativo Women in Cyber realizzato con Talent Garden e promosso da Groupama assicurazioni e Softlab S.p.A. Obiettivo, formare esperte pronte per il mercato del lavoro. E le 10 disoccupate o inoccupate più meritevoli riceveranno una borsa di studio (Di lunedì 6 marzo 2023) Non servono competenze tecniche di base, basta tanto entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Si aprono mercoledì 8 marzo le iscrizioni a Women in Cyber, il progetto realizzato con Talent Garden, il più importante operatore europeo nella Digital Education per dimensioni e presenza geografica, e promosso da Groupama assicurazioni e Softlab S.p.A. Destinatarie donne Neet, disoccupate o inoccupate, alle quali si offre la possibilità di una formazione mirata in un settore lavorativo molto promettente. Le borse di studio sono 10, destinate alle più meritevoli. Una ragazza segue una lezione nella sede milanese di ... Leggi su iodonna (Di lunedì 6 marzo 2023) Non servono competenze tecniche di base, basta tanto entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Simercoledì 8lein, il progettocon, il più importante operatore europeo nella Digital Education per dimensioni e presenza geografica, edaS.p.A. Destinatarie donne Neet,, alle quali si offre la possibilità di una formazione mirata in un settore lavorativo molto promettente. Le borse disono 10, destinate alle più. Una ragazza segue una lezione nella sede milanese di ...

