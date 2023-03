Shock Lazio | cori antisemiti | “Romanista | tua madre è Anna Frank”

(Di lunedì 6 marzo 2023) Una profonda vergogna. Lo scorso venerdì è andata in scena Napoli-, partita valevole per la 25esima giornata di Serie A. Fino a qui nulla di strano, ma è proprio ciò che è successo fuori dal campo a creare sconforto, più precisamente sugli spalti del Maradona. I tifosi biancocelesti, accorsi allo stadio al fine di sostenere la squadra di Maurizio Sarri sono diventati i protagonisti di un becero e tremendo spettacolo: l’intonazione di molteplicia direzione dei rivali romanisti. Un bruttissimo spot per tutto il calcio italiano, che purtroppo si fa spesso le veci di episodi di questo genere, andando indelebilmente a macchiare l’integrità e la bellezza di uno sport come il calcio, la cui missione principale sarebbe quella di fare da collante tra la gente che lo vive, e che invece finisce spesso per dividere e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Lazio, cori shock antisemiti dei tifosi a Napoli: 'Romanista sei un rabbino, c'hai il padre deportato e tua madre… - ilmolisan0 : RT @sportface2016: #Lazio, cori shock antisemiti dei tifosi a Napoli: 'Romanista sei un rabbino, c'hai il padre deportato e tua madre è Ann… - mypeople2 : RT @sportface2016: #Lazio, cori shock antisemiti dei tifosi a Napoli: 'Romanista sei un rabbino, c'hai il padre deportato e tua madre è Ann… - KunGrax : RT @sportface2016: #Lazio, cori shock antisemiti dei tifosi a Napoli: 'Romanista sei un rabbino, c'hai il padre deportato e tua madre è Ann… - cleanick : RT @sportface2016: #Lazio, cori shock antisemiti dei tifosi a Napoli: 'Romanista sei un rabbino, c'hai il padre deportato e tua madre è Ann… -

... attaccante nerazzurro attualmente impegnato sentimentalmente con Chiara Casiraghi, figlia tra l'altro dell'ex calciatore die Juventus. Antonella Fiordelisi - Calciomercato.itQuesta la ...Vergognosi cori antisemiti da parte dei tifosi dellaall'interno dello stadio Maradona di Napoli dove i biancocelesti hanno battuto i partenopei venerdì sera. Alcuni tifosi, come testimonia un video pubblicato sui social e come riporta La ...... dal 2018 era diventato segretario regionale del Pd per il. Vicino all'ex vicepresidente ... Nicola Zingaretti, la deputata Michela Di Biase e Emanuela Droghei sono sotto. Il marciapiede ...

Lazio shock, tifosi al Maradona con bandiera con simboli nazisti (FOTO) AreaNapoli.it

AZ Alkmaar-Lazio, in occasione della partita di Conference il club biancoceleste rende noto l’inizio della vendita dei biglietti Domani la Lazio vuole mettere subito in archivio la qualificazione, per ...Vergognosi cori antisemiti da parte dei tifosi della Lazio all’interno dello stadio Maradona di Napoli dove i biancocelesti hanno battuto i partenopei venerdì sera. Alcuni tifosi, come testimonia un v ...