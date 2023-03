Sharenting | la proposta di legge che vuole limitare le foto dei figli online

Leggi su dilei

(Di lunedì 6 marzo 2023) Pezzi di cuore. Isono stati definiti in tante maniera, ma forse è questa quella che rispecchia meglio cosa rappresentano per i genitori, una parte importantissima di loro. Essere madre o padre rappresenta una grande sfida, fin dal primo giorno si accompagna un altro essere umano fino all’età adulta, un viaggio pieno di gioie, risate, soddisfazioni. Ci sono genitori che amano esprimere il loro orgoglio con un’abitudine che, grazie ai social, è diventata sempre più popolare, lo. La parola è la fusione tra il verbo “to share” (condividere) e parenting (essere genitori): questa tendenza consiste appunto nel pubblicaree immagini dei propri. In alcune parti del mondo è diventata persino l’oggetto di unadi. La ...