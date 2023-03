(Di lunedì 6 marzo 2023) La Corea del Sud ha annunciato che compenserà i lavoratori sudcoreani costretti a lavorare per le aziende nipponiche durante la Seconda guerra mondiale, negli sforzi per risolvere una delle più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iconanews : Seul: piano d'indennizzi per vittime del militarismo nipponico - Bart24196701 : Non conosco nemmeno la mia vicina dello stesso piano del condominio Però mi vuole conoscere una nata a Seul che viv… -

Nel 2018, la Corte suprema diordinò ad alcune aziende giapponesi di pagare vari indennizzi per il lavoro forzato. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha accolto con favore il...Ilannunciato daprevede che una fondazione governativa del Sud risarcisca le vittime e le loro famiglie, principalmente con i fondi percepiti dalle aziende nazionali in forza dell'accordo ...Ma lo sviluppo tecnologico sudcoreano potrebbe rendere questa decisione imprevedibile suldel ... quindi come corollario di questa eventuale iniziativasperimenterebbe un rafforzamento dell'...

Seul: piano d'indennizzi per vittime del militarismo nipponico ... Agenzia ANSA

La Corea del Sud ha annunciato che compenserà i lavoratori sudcoreani costretti a lavorare per le aziende nipponiche durante la Seconda guerra mondiale, negli sforzi per risolvere una delle più spinos ...Il governo della Corea del Sud ha annunciato oggi che compenserà direttamente i cittadini coreani vittime di sfruttamento del lavoro ...