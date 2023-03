Settore Giovanile: Under 15 in zona playoff (Di lunedì 6 marzo 2023) Non solo Primavera (vittoriosa a Lucca) per il Settore Giovanile del Modena FC. Nella domenica del 5 marzo, con tutti gli appuntamenti spalmati dalla mattina al primo pomeriggio, conquista un’importante successo l’Under 15 (nella foto) di Mirco Martinelli: 1-0 ad Ascoli con rete-partita di Waife. Tre punti che mantengono la squadra in zona playoff: 4° posto, a -1 dal Sassuolo. In terra marchigiana conquista un buon punto anche l’Under 16 di Alessandro Vicinanza: 2-2, sempre contro l’Ascoli, con i gol di Diletto e Brignoli. Ottima anche la prestazione dell’Under 17 di Cesare Maestroni che se la gioca con il Torino e incassa una sconfitta immeritata: 2-1 con rete di Barozzini. L’Under 14 di Andrea Minozzi è invece stata sconfitta 3-1 dalla Spal. Non è ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Non solo Primavera (vittoriosa a Lucca) per ildel Modena FC. Nella domenica del 5 marzo, con tutti gli appuntamenti spalmati dalla mattina al primo pomeriggio, conquista un’importante successo l’15 (nella foto) di Mirco Martinelli: 1-0 ad Ascoli con rete-partita di Waife. Tre punti che mantengono la squadra in: 4° posto, a -1 dal Sassuolo. In terra marchigiana conquista un buon punto anche l’16 di Alessandro Vicinanza: 2-2, sempre contro l’Ascoli, con i gol di Diletto e Brignoli. Ottima anche la prestazione dell’17 di Cesare Maestroni che se la gioca con il Torino e incassa una sconfitta immeritata: 2-1 con rete di Barozzini. L’14 di Andrea Minozzi è invece stata sconfitta 3-1 dalla Spal. Non è ...

