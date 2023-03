SETTORE GIOVANILE ?? Campionato di Under 17, 16 e 15 A/B (Di lunedì 6 marzo 2023) Di seguito il tabellino delle gare di Under 17, 16 e 15 maschile: Campionato Under 17 A/B 21ª Giornata Ternana: 2 – Cosenza: 1 Marcatori: 18’pt Roseti (C), 40’st Loconte (T), 44’st Fulga (T). TERNANA: Matei, Pasquale, Rossi, Aldrovandi, Petrara, Visani, Fulga, Mellini (12’st Stoianov), Longo (37’st Primi), Loconte, Sanna (1’st Piscopo (30’st Dibra)). A disposizione: Leonardi, Naydenov, Vecchione. Allenatore: Schenardi Marco COSENZA: Abbruzzese, Salvino, Barone, Sarpa, Naccarato, Francese, Drame (15’st Cerra), De Luca (5’st Marrone), Roseti (15’st Basile), Delicato, Musella (12’pt Leso). A disposizione: Sten, Gravina, Aragona, Zagarese, Chiappetta. Allenatore: Angotti Danilo Arbitro: Matteo Dini (sez. Città di Castello) Assistenti: Gookooluk Emilio Niroy (sez. Civitavecchia) – Gookooluk Vickray Andrea (sez. ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Di seguito il tabellino delle gare di17, 16 e 15 maschile:17 A/B 21ª Giornata Ternana: 2 – Cosenza: 1 Marcatori: 18’pt Roseti (C), 40’st Loconte (T), 44’st Fulga (T). TERNANA: Matei, Pasquale, Rossi, Aldrovandi, Petrara, Visani, Fulga, Mellini (12’st Stoianov), Longo (37’st Primi), Loconte, Sanna (1’st Piscopo (30’st Dibra)). A disposizione: Leonardi, Naydenov, Vecchione. Allenatore: Schenardi Marco COSENZA: Abbruzzese, Salvino, Barone, Sarpa, Naccarato, Francese, Drame (15’st Cerra), De Luca (5’st Marrone), Roseti (15’st Basile), Delicato, Musella (12’pt Leso). A disposizione: Sten, Gravina, Aragona, Zagarese, Chiappetta. Allenatore: Angotti Danilo Arbitro: Matteo Dini (sez. Città di Castello) Assistenti: Gookooluk Emilio Niroy (sez. Civitavecchia) – Gookooluk Vickray Andrea (sez. ...

