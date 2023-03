Sesto Fiorentino | incendio in un' abitazione | due morti | affidata ai medici donna disabile

(Di lunedì 6 marzo 2023) Due persone sono morte nell'di un'(Firenze), in via della Sassaiola. Un'altra, è stataai. L'allarme ai vigili del fuoco è scattato alle 4.30. L', secondo quanto spiegato, si è sviluppato al piano terra di una casa monofamiliare. L', al momento dell'arrivo dei pompieri, era completamente invasa dal fumo. Al piano superiore sono stati trovati un uomo e unaormai già deceduti. Anche laera al piano superiore: portata fuori dai vigili è stataai sanitari del 118.

