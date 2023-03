Sesto Fiorentino | incendio in un appartamento | due morti e ferita una donna disabile

(Di lunedì 6 marzo 2023) Due persone sono morte ed una terza,, è stata salvata dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere unscoppiato in unmonofamiliare composto da piano terra e primo piano nel comune di(Firenze) in Via della Sassaiola. I Vigili del fuoco intorno alle 4,30 sono entrati all’interno dell’hanno estinto l’sviluppatosi al piano terra ed effettuato la ricognizione all’interno dell’edificio completamente invaso dal fumo. I pompieri hanno portato via unache è stata affidata al personale medico del 118 e al piano superiore hanno portato all’esterno un uomo e unaper i quali è stato constatato il decesso. Al momento non si conosce l’età ...

Un uomo e una donna sono morti nell'incendio di un'abitazione a(Firenze). Un'altra donna, disabile, è stata affidata ai medici. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 4.30. L'incendio, secondo quanto spiegato, si è sviluppato al piano terra di ...8.48 Firenze,rogo in casa:. 2 morti,1 ferito Due persone sono morte e un'altra è rimasta gravemente ferita nell'incendio divampato in un appartamento, a. L'incendio è divampato al piano terra di una casa monofamiliare. Le due vittime, un uomo e una donna, erano al piano superiore. Un'altra donna, disabile, è stata soccorsa dai ...Incendio in una casa in provincia di Firenze , due morti . Due persone hanno perso la vita nel rogo di un'abitazione a, in via della Sassaiola: un'altra donna, disabile, è stata affidata ai medici. L'allarme ai vigili del fuoco è scattato alle 4.30. Roma, paura a Prati: incendio in un appartamento, ...

Fiamme in abitazione a Sesto Fiorentino, due morti

