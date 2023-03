Servizio idrico lombardo, i progetti selezionati da Water Alliance (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Tre startup, tre progetti innovativi per ripensare il futuro del Servizio idrico della Lombardia e affrontare in modo più efficace le conseguenze del cambiamento climatico. Si è conclusa con il pitch day di martedì 28 febbraio WAve of innovation, la call internazionale lanciata da Water Alliance, la rete delle 13 aziende pubbliche del Servizio idrico integrato lombardo (Acque Bresciane, Alfa,?BrianzAcque,?Como Acqua, Gruppo Cap, Gruppo Tea, Lario Reti Holding,?Mm, Padania Acque, Pavia Acque, Sal, Secam?e?Uniacque), per promuovere l'innovazione nel settore della gestione delle acque in un'ottica di open innovation su scala internazionale. “È motivo di orgoglio constatare l'interesse che questa iniziativa ha riscosso a livello ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Tre startup, treinnovativi per ripensare il futuro deldella Lombardia e affrontare in modo più efficace le conseguenze del cambiamento climatico. Si è conclusa con il pitch day di martedì 28 febbraio WAve of innovation, la call internazionale lanciata da, la rete delle 13 aziende pubbliche delintegrato(Acque Bresciane, Alfa,?BrianzAcque,?Como Acqua, Gruppo Cap, Gruppo Tea, Lario Reti Holding,?Mm, Padania Acque, Pavia Acque, Sal, Secam?e?Uniacque), per promuovere l'innovazione nel settore della gestione delle acque in un'ottica di open innovation su scala internazionale. “È motivo di orgoglio constatare l'interesse che questa iniziativa ha riscosso a livello ...

