Serra-Mourinho | l’arbitro è stato interrogato per circa tre ore e mezza dal procuratore federale

Leggi su tpi

(Di lunedì 6 marzo 2023), protagonista del dissidio che ha portato all’espulsione di Josèdurante Cremonese-Roma e alle successive polemiche sollevate dall’allenatore giallorosso, èquesta mattina, lunedì 6 marzo, pertre ore eda solo con il, con registrazione del colloquio, al centrodi Coverciano. Il 2 marzo era toccato aLo scorso 2 marzo in Procura(a Roma) si era presentato Josè. L’allenatore giallorosso venne ascoltato dalChinè e dal vice Ricciardi, in merito allo scontro andato in scena a Cremona con il quarto ufficiale ...